Comlurb faz alterações para as festas de fim de ano Ricardo Cassiano/Agência O Dia

Por O Dia

Rio - Comlurb anunciou que as coletas de lixo domiciliar e seletiva serão alteradas no Rio, excepcionalmente, no Natal e no Ano Novo para possibilitar que os garis tenham a oportunidade de comemorar junto com as suas famílias. Confira:



Coleta domiciliar



No Centro da cidade e Zona Portuária, a coleta domiciliar dos dias 24/12, 25/12, 26/12, 31/12, 01/01 e 02/01, será realizada a partir das 15h.



Em Copacabana, Zona Sul, a coleta domiciliar noturna dos dias 24/12, 25/12, 31/12 e 01/01, será alterada para as 21h dos dias 25/12, 26/12, 01/01 e 02/01, respectivamente. A coleta dos dias 26/12 e 02/01, será alterada, respectivamente, para os dias 27/12 e 03/01, a partir das 17h.



Nas demais ruas da Zona Sul (excluindo Copacabana), na Zona Norte e na Zona Oeste, a coleta domiciliar noturna será antecipada para as 15h nos dias 24/12 e 31/12.



Coleta Seletiva



Toda a coleta seletiva noturna nos dias 24/12 e 31/12 (quinta-feira) será antecipada, respectivamente, para os dias 26/12 e 02/01 (sábado), a partir das 18 h.



É importante que todos colaborem colocando o lixo e os materiais recicláveis para coleta próximo ao horário do caminhão da Comlurb passar, assim evita-se que os resíduos fiquem na rua indevidamente, podendo resultar em multa ao infrator.



Fique atento, pois para informar a população a Comlurb está realizando a distribuição porta a porta de cartões informativos.