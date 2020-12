Rene Silva, fundador do Voz das Comunidades Divulgação

18/12/2020

Rio - A ação de Natal da ONG Voz das Comunidades, ‘Por um Natal Melhor’, chega a sua 15ª edição e dessa vez, além dos Complexos do Alemão e Penha, na Zona Norte do Rio, os moradores do Morro do Vidigal, na Zona Sul, também estão na lista para receber as mais de 10 toneladas de alimentos que serão distribuídos em forma de cesta básica nos dias 19 e 20 de dezembro de 2020.

A iniciativa faz parte de um conjunto de ações que a ONG Voz das Comunidades realiza anualmente e conta com as doações e apoio de populares e anônimos. A ação ‘Por um Natal Melhor’ tem como objetivo levar alimentos para os moradores das favelas cariocas. O propósito é de que ao menos 1 mil famílias recebam

uma cesta básica.

Neste sábado a distribuição ocorrerá com o suporte de 95 voluntários no Complexo do Alemão e Complexo da Penha. No domingo, 40 voluntários sobem o Vidigal entregando as cestas básicas. Os encontros

estão marcados para as 7 horas, na sede da Casa Voz, no Complexo do Alemão.

“O trabalho não pode parar. Vamos seguir com as medidas de prevenção ao novo coronavírus, como sempre fizemos e encerraremos nosso ano com a nossa tradicional ação, pois temos muitas pessoas em situação de vulnerabilidade e que contam com a nossa ajuda. Esse ano tem um significado muito especial, principalmente porque nós fizemos ações durante o ano inteiro, desde que começou a pandemia da covid-19", conta Rene Silva, fundador e editor chefe do Jornal Voz das Comunidades.

Segundo Rene, foram milhares de famílias beneficiadas durante os últimos 10 meses. "Agora encerrando 2020 fazendo o que a gente mais fez esse ano: distribuindo comida a quem precisa”, completa.