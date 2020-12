As lojas do Saara vão funcionar neste domingo, de 10h às 14h. Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 18/12/2020 15:24

Às vésperas da noite de Natal, este final de semana é o último para quem quer garantir as compras deste final de ano. Por isso, o horário de funcionamento será especial: muitos shoppings ficarão abertos até às 23h, enquanto no Saara, as lojas abrirão as portas no domingo. Confira:

Saara

Aqueles que quiserem aproveitar os preços baixos do Saara, terão um dia a mais para fazer as compras. No sábado, as lojas estarão abertas de 9h às 15h, enquanto no domingo, o horário de funcionamento será das 10h às 14h.

Mercadão de Madureira

Os consumidores da Zona Norte que quiserem visitar o Mercadão de Madureira, devem ir no sábado de 7h às 21h e no domingo de 7h às 13h, mas vale lembrar que cada loja pode funcionar de acordo com sua própria política de horários.

Shoppings

Zona Norte

No sábado, lojas, quiosques, lazer e alimentação funcionam das 10h às 23h, no Norte Shopping. O Pátio abre das 10h à meia-noite e o Taste Lab , coletivo gourmet, das 11h à meia-noite. No domingo, as lojas e alimentação vão abrir das 10h às 22h, e o Taste Lab , coletivo gourmet, das 11h às 23h. Para o Shopping Tijuca, os horários são os mesmos.



No Madureira Shopping, as portas estarão abertas de 09h às 23h no sábado e de 09h às 21h no domingo. Já no Boulevard Shopping e no Nova América, o horário de funcionamento será de 10h às 23h no sábado e de 10h às 22h no domingo.

Zona Oeste

Neste final de semana, o Barra Shopping e o New York City Center funcionarão das 10h às 23h. Já o Shopping Via Parque, vai abrir de 10h às 23h no sábado e de 10h às 21h no domingo. As lojas e quiosques do Recreio Shopping vão funcionar de 10h às 23h no sábado e de 11h às 22h no domingo. Por fim, o Passeio Shopping abrirá no sábado de 09h às 20h e não funcionará no domingo.



Zona Sul

Neste sábado, o Botafogo Praia Shopping vai funcionar de 09h às 22h, e no domingo de 12h às 21h.