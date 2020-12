Verão da Covid 2020. Movimentação na orla da Zona Sul carioca Daniel Castelo Branco

Por Felipe Gavinho*

Publicado 20/12/2020 07:00 | Atualizado 20/12/2020 10:13

Rio - Um verão diferente e sem precedentes começa amanhã no Rio. O verão da pandemia. Essa estação do ano sempre leva milhares de cariocas e turistas às praias da cidade por conta do forte calor desta estação. Entretanto, neste ano precisa ser diferente. Especialistas em Saúde fazem questão de reforçar que a covid-19 também atua nesta época do ano com um alto potencial de contaminação. Até esta sexta-feira, o estado do Rio já registrava mais de 24.351 mortes pela doença.



De acordo com Chrystina Barros, pesquisadora em saúde do CESS/UFRJ, a praia, apesar de ser um ambiente ao ar livre, pode ser perigosa por conta da falta de cuidados da grande parte dos banhistas.



"As praias são lugares abertos, que convidam para atividades ao ar livre. O problema é que as pessoas confundem atividades ao ar livre com relaxamento e abuso de comportamentos. Por isso, as aglomerações que nós temos visto em praias e em quiosques de pessoas sem máscara, compartilhando objetos e conversando em uma distância muito pequena. Isso significa um ambiente propício para a disseminação do vírus. As pessoas estão cansadas e acabam confundindo isso com uma vontade de se revoltar contra esse ‘tempo perdido’ que elas assim julgam por terem se confinado e partem então para uma convivência sem nenhum tipo de cuidado”, destacou Chrystina, que completou com um alerta.

"Nós estamos no meio de uma pandemia que, no verão, sem nenhum tipo de fiscalização, vai nos trazer um maior número de casos, de internações e, infelizmente, de mortes".



A pesquisadora reforçou ainda que a máscara, mesmo sendo desconfortável de ser utilizada em um dia de intenso calor, segue sendo fundamental para minimizar a propagação do vírus.



“A máscara incomoda. Ela acumula luz do sol, mantém o rosto aquecido e faz sentirmos a temperatura do ar na nossa própria pele. Ela é desconfortável, mas não há outra forma de diminuir a transmissão da covid-19 que não seja o uso de máscaras, evitar aglomerações e lavar bem as mãos. A máscara precisa ser utilizada corretamente, ou seja, cobrindo nariz e boca”, reforçou a pesquisadora.

Por fim, Chrystina Barros destacou que seria fundamental que as autoridades realizassem alguma ação com o objetivo de evitar aglomerações neste verão da pandemia. Caso contrário, ela garante que vão acontecer muitas mortes por covid-19.



“Se não houver nenhuma ação contundente do governo para que haja restrição à circulação de pessoas e para que não haja aglomerações, nós, infelizmente, teremos números altíssimos, principalmente por conta dessa mobilização de fim de ano, férias e verão. Vamos pagar com vidas e não serão poucas. Os números estão subindo e, se não houver nenhuma medida contrária, essa conta vai chegar”, alertou Barros.

Cuidado na piscina do condomínio

Já a médica Roberta França lembrou que, mesmo com o decreto que proíbe os moradores de frequentarem a piscina do prédio, infelizmente, ainda têm edifícios que não seguem as normas para conter o avanço da pandemia.

“Foi baixado um decreto no Rio de Janeiro dizendo que os condomínios devem fechar suas áreas comuns para evitar aglomerações, e a piscina é uma dessas áreas. Mas há prédios que ainda mantêm a normativa de frequentar essas áreas e é óbvio que se deve respeitar o distanciamento social adequado, evitar as aglomerações e usar a máscara”, destacou.

Prefeitura pede responsabilidade

Procurada para saber se pretende implantar algum esquema especial para evitar as aglomerações nas praias, a Prefeitura do Rio ressaltou, em nota, que "cumpre suas obrigações dentro dos seus limites" e destacou que "não é mais admissível que as pessoas fechem os olhos às suas próprias responsabilidades".



A Prefeitura também informou que "seguirá com suas ações de fiscalização na cidade e conta com o apoio da população."

Confira a nota na íntegra:

“Todos sabem que vivemos uma pandemia e é imperativa a conscientização e a responsabilidade das pessoas para protegerem a própria vida, e as dos demais. Todos sabem que aglomerações são proibidas e que é necessário cumprir as regras sanitárias para evitar o contágio pelo coronavírus. A Prefeitura cumpre suas obrigações dentro dos seus limites e fazendo o seu melhor, mas não é mais admissível que as pessoas fechem os olhos às suas próprias responsabilidades. De toda forma, a Prefeitura do Rio seguirá com suas ações de fiscalização na cidade e conta com o apoio da população”.

*estagiário sob supervisão de Cadu Bruno