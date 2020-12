Polícia Civil realiza operação em quatro estados para desarticular esquema de lavagem de dinheiro do tráfico de drogas Divulgação/Polícia Civil

Rio – Uma força-tarefa realizou, nesta sexta-feira, uma operação em quatro estados para desarticular um esquema de lavagem de dinheiro do tráfico de drogas no Rio de Janeiro. Segundo as investigações, a quadrilha utilizava empresas e já lavou mais de R$ 222 milhões. No total, 12 pessoas foram presas. A ação teve participação do Departamento-Geral de Polícia da Capital (DGPC), do Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ).

O objetivo dessa operação foi cumprir mandados de prisão contra os envolvidos. Dois acusados foram presos no Rio de Janeiro. Em São Paulo, sete pessoas foram presas em bairros nobres da cidade de Ribeirão Preto. De acordo com a Polícia Civil, um dos acusados possuía sala em um dos principais shoppings do município. Uma pessoa foi presa em Mato Grosso do Sul e, no Paraná, dois acusados foram presos.

“Durante a investigação constatamos que o dinheiro passava por diversas contas bancárias, chegando em pessoas que viviam em mansões e como empresários bem-sucedidos. Essa investigação busca responsabilizar toda a cadeia criminosa e, consequentemente, prender todos os envolvidos”, afirma o delegado Antenor Lopes, diretor do DGPC.

A 1ª fase da operação aconteceu em maio de 2019. Na época, foram presos seis suspeitos de serem laranjas em empresas fantasmas que recebiam dinheiro do tráfico. O grupo já havia lavado mais de R$ 2 milhões.