Por O Dia

Publicado 18/12/2020 20:51 | Atualizado 18/12/2020 21:34

Rio - A análise feita na bala encontrada no corpo de Rebeca Beatriz Rodrigues, morta junto com a prima Emilly Victória na porta de casa em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense , diz que o laudo é “inconclusivo”. De acordo com uma reportagem do RJ2, da TV Globo, o resultado exclui a possibilidade da bala ter saído de um fuzil com calibre 556. De acordo com o documento, o fragmento é compatível a um fuzil 762, mas não é possível afirmar o calibre da munição.