Luana Luara é moradora do Morro da Caixa D'Água Dance-Off / Divulgação

Por MH

Rio - Luana Luna foi a grande vencedora do reality Dance-Off, que chegou ao fim nesta semana e revelou o melhor dançarino das favelas do Rio de Janeiro. Moradora do Morro da Caixa D'Água, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, Luana levou para casa o prêmio de R$ 20 mil da competição da Game XP. Além disso, só por ela ter sido um dos 16 participantes da fase ao vivo do jogo, ela já está confirmada no time de dançarinos do Espaço Favela do Rock in Rio do ano que vem.

A final do reality reuniu quatro dançarinos. Pelo voto do público, houve um empate entre Luana e JB Black, do Complexo do Alemão. O júri que teve, dentre outros, a cantora Ludmilla desempatou a competição, fazendo com que o morador do conjunto de favelas da Zona Norte do Rio ganhasse R$ 15 mil.

Terceiro na competição, João Soares, do Morro do Pau Branco, em São João de Meriti, faturou R$ 10 mil. Já a quarta colocada, Marcelly, do Morro dos Macacos, em Vila Isabel, ficou com R$ 5 mil.

"Foi difícil, competitivo, foi preciso paciência, coerência e muita seriedade. Eu nunca participei de um programa assim na minha vida. Eu quero agradecer ao pessoal do Dance-Off, da Game XP por essa grande oportunidade", comemorou a vencedora, que está noiva a pretende usar o dinheiro para ajudar no casamento.

O Dance-Off começou com 100 dançarinos, todos moradores de favelas do estado, que foram pré-selecionados. Somente 16 seguiram na fase final da disputa, que foi transmitida ao vivo pelo MultiShow. Todos que entraram para o programa ganharam alguma premiação em dinheiro, além de já estarem confirmados para o Espaço Favela do Rock in Rio 2021.

"O Dance- Off levou para todo o Brasil o talento de dançarinos das favelas do Rio, mas sabemos que existem muitos outros escondidos por aí. Foi divertido acompanhar a competição e a evolução de cada um deles, o público embarcou e interagiu com o programa através das redes sociais. Quem sabe nas próximas edições a gente leva o reality para outros estados?", planeja a CEO da Game XP, Roberta Coelho.