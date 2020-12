Detran-RJ: horário ampliado visa melhor atendimento à população Divulgação

Por O Dia

Publicado 19/12/2020 08:18

Rio - O teleatendimento do Detran passará a funcionar de 6h à meia-noite a partir desta segunda-feira, anunciou a empresa. A medida visa a facilitar o acesso dos usuários às marcações no departamento fora do horário comercial.



O antigo horário de funcionamento do teleatendimento era das 8h às 20h. Com o novo expediente os chamados poderão ser feitos fora do horário comercial. O primeiro horário do antigo expediente, das 8h às 9h, era o que acarretava maior congestionamento nas linhas.



Publicidade

“Estamos fazendo uma série de mudanças para melhorar o Detran e transformá-lo num efetivo prestador de serviço. Trazê-lo para a realidade da população, com mutirões em fins de semana quando necessário, extensões nos horários de funcionamento e agora o novo horário do teleatendimento são providências que vão facilitar o acesso da população aos serviços. Era quase uma dívida que o órgão tinha com a população. Somos prestadores de serviço e temos que estar á disposição da população para melhor atender”, afirmou o presidente do órgão, Adolfo Konder.