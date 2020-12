O prefeito eleito Eduardo Paes terá reunião com o governador de São Paulo Estefan Radovicz / Agencia O Dia

Antes de iniciar mais um dia de reuniões em seu gabinete de transição, na sede da Firjan, o prefeito eleito Eduardo Paes (DEM) afirmou a importância de que haja um plano nacional de imunização contra a covid-19. Em uma live em seu Instagram, ele confirmou que se reunirá na noite de hoje com o governador de São Paulo, João Dória, mas também buscou fazer um afago no presidente Jair Bolsonaro.



A conversa com Dória deve acontecer em um jantar à noite, sem assunto pré-definido, mas a questão da vacina Coronavac, desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac em parceria com o Butantan, estará em pauta. Inclusive, Paes elogiou o trabalho do instituto brasileiro sediado em São Paulo.



"Essa semana tivemos boas notícias. O que tenho dito é que o ideal é que se tenha um plano nacional de imunização. O Brasil sempre foi muito eficiente. Aliás, os planos nacionais de imunização contra a gripe, por exemplo, sempre foram produzidos pelo Butantan. Precisa-se de um entendimento e me parece que está surgindo. O que eu puder fazer, vou fazer. Aliás, hoje estarei com o governador João Dória, mas não vou entrar nessa disputa (política). O que quero é que a população da minha cidade, e do Brasil, possa ter a vacina disponível. Estou trabalhando para isso. Não vamos politizar assunto tão serio. O presidente tem as opiniões dele, mas assinou a medida provisória e está liberando os recursos", disse Paes.



O prefeito eleito também confirmou que na próxima semana pretende apresentar um plano mais detalhado de combate ao coronavírus para a cidade do Rio. O que também deve incluir a questão da vacinação em massa.



"É muito importante que todo mundo se vacine. Claro, tem o cronograma que o próprio Ministério da Saúde propôs, com as prioridades para receber a vacina".