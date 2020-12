Organização criminosa contava com ajuda de policiais e vendia combustível adulterado Cléber Mendes/ Agência O DIA

Por O Dia

Publicado 19/12/2020 12:49

Rio - O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), por meio do Grupo de Atuação Especial em Segurança Pública (GAESP/MPRJ), apresentou, na última quarta-feira, uma denúncia contra dois policiais civis e outras cinco pessoas que integravam uma organização criminosa que atuava na venda de combustíveis adulterados na Zona Oeste do Rio. O esquema criminoso envolvia ao menos sete postos de gasolina localizados nos bairros de Jacarepaguá, Taquara, Campo Grande, Santa Cruz, Vicente de Carvalho e Guaratiba.



As investigações demonstraram que os donos dos postos de gasolina constituíram uma organização criminosa voltada, inicialmente, para a adulteração e venda dos combustíveis. Contudo, com o decorrer das apurações, foi descoberto que policiais civis também trabalhavam para a quadrilha, fornecendo informações privilegiadas sobre fiscalizações e direcionando as investigações de forma a favorecê-los.



A denúncia aponta ainda que, em um dos casos, os policiais civis chegaram a cobrar R$ 500 para elaborar um termo de declaração ideologicamente falso, na sede da 32ª DP (Taquara), sem que o dono do posto de gasolina investigado sequer precisasse comparecer à delegacia, realizando, assim, uma espécie de “serviço de delivery de depoimento”.



A denúncia foi distribuída na 1ª Vara Especializada da Comarca da Capital e acusa os integrantes do esquema dos crimes de organização criminosa, corrupção ativa, corrupção passiva e falsidade ideológica.



Procurada, a Polícia Civil ainda não respondeu até o fechamento desta matéria. O espaço está aberto para manifestação.