Rio de Janeiro

Justiça dá 48h para Prefeitura pagar cartão alimentação de alunos da rede municipal

De acordo com denúncias, Prefeitura teria argumentado que os créditos não seriam feitos em dezembro em virtude do recesso escolar - mas ele só começa no dia 24

Publicado 19/12/2020 11:17 | Atualizado há 3 horas