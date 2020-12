Por O Dia

Comerciantes e donos de estabelecimentos da rede hoteleira de Búzios fizeram uma manifestação na última quinta-feira, 17 , em protesto pela decisão judicial que determinou limitações no funcionamento do comércio e de hotéis da cidade em razão do aumento de casos de covid-19.Após esse acontecimento, o jornal O Dia perguntou nas redes sociais: "O fechamento na véspera das comemorações seria a melhor medida para conter a pandemia?"A pergunta ficou no ar por 24 horas entre entre quinta-feira, 17 e sexta-feira, 18. E para 69,7% do público participante, a resposta foi "sim".Participaram da votação 1.778 seguidores, sendo que a maior participação ocorreu no Twitter , seguido por Instagram