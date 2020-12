Por O Dia

Publicado 19/12/2020 22:12 | Atualizado 19/12/2020 22:30

Rio - Se este sábado já foi um dia de praias movimentas , este domingo não deve ser diferente, com a temperatura esquentando e máxima alcançando a máxima de 37 graus (três graus acima de sábado) e mínima de 24 graus (um grau a mais). De acordo com o Climatempo, a véspera do início do Verão terá chances de chuva somente à tarde. A noite será de tempo aberto.