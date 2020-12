Mesmo proibido, DJ provoca aglomeração no Parque Nacional da Tijuca Reprodução

Por O Dia

Publicado 19/12/2020 23:01 | Atualizado 20/12/2020 14:13

Rio - Circula na internet, um vídeo em que um DJ de música eletrônica tocando em uma picape sobre um carro na área conhecida como Mesa do Imperador, em pleno Parque Nacional da Tijuca. Nas imagens, publicadas na tarde deste sábado, ciclistas param suas atividades e se aglomeram em frente ao músico para fotos. Muitos estão sem máscara.

Festa no Parque Nacional da Tijuca? Pode? pic.twitter.com/jCZnTchppK — Dani Barbi (@danibarbi) December 19, 2020

"Vale lembrar que desde 9 de julho de 2020 está permitida a entrada no Parque a pé ou de bicicleta. A exceção é para veículos de serviços essenciais, de serviço público, de pessoas com deficiência e das concessionárias que operam no Parque no transporte de turistas para o Cristo Redentor e exclusivamente pela Estrada das Paineiras (via que fica entre a Rua Almirante Alexandrino e o Centro de Visitante Paineiras)", afirma uma nota no site do Parque.

Procurado, o Parque Nacional da Tijuca informa que não autorizou a realização de nenhum evento, de nenhuma marca, na Mesa do Imperador, que fica dentro desta Unidade de Conservação (UC), neste sábado.

