Governador de São Paulo, João Doria (PSDB) e prefeito eleito do Rio, Eduardo Paes (DEM) anunciam acordo com o Instituto Butantan para a aquisição de vacinas para a vacinação contra a covid-19 no Rio Reprodução Twitter

Por O Dia

Publicado 20/12/2020 07:52 | Atualizado 20/12/2020 14:44

Rio - O prefeito eleito do Rio, Eduardo Paes (DEM), se encontrou na noite deste sábado com o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), e anunciou em suas redes sociais que os dois assinaram um termo de cooperação com o Instituto Butantan para a aquisição da vacina contra a covid-19.

Paes ressaltou ainda que pretende seguir o plano nacional de imunização, mas que está "preparando nossa rede de saúde para que ela possa atender os cariocas com a maior brevidade possível e sem riscos".

Sem divulgar detalhes, como o número total de vacinas que será adquirido, o prefeito eleito disse que o plano de enfrentamento contra a covid-19 no Rio será divulgado de forma mais detalhada no próximo dia 28.

Estive hoje com o governador de São Paulo @jdoriajr e assinamos um termo de cooperação com o Instituto Butantã para a aquisição da vacina para o coronavirus. Entendemos que o ideal é que tenhamos um plano nacional de imunização - aquilo que pretendemos seguir - 1/3 pic.twitter.com/ushQobrkve — Eduardo Paes (@eduardopaes_) December 20, 2020

