Publicado 20/12/2020 10:41

Uma explosão de Gás Natural (GNV) em um posto de gasolina atingiu dois carros por volta das 20h da noite deste sábado, na Estrada do Camboatá, em Deodoro, na Zona Oeste. Não houve vítimas e ainda não se sabe o motivo do acidente, e nem se a explosão se deu na bomba de gás do posto ou no cilindro de um dos carros durante o abastecimento. De acordo com o Corpo de Bombeiros, equipes do quartel de Guadalupe responderam a ocorrência e permaneceram cerca de uma hora e meia no local e isolaram a área.