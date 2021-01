Eduardo Paes assumirá uma prefeitura com problemas crônicos. A posse ocorrerá no dia 1º de janeiro Estefan Radovicz

Publicado 01/01/2021 08:06 | Atualizado 01/01/2021 10:32

Rio - O prefeito eleito do Rio, Eduardo Paes, será o protagonista da cerimônia de posse que acontece nesta sexta-feira, às 10h, no Palácio Pedro Ernesto, na Cinelândia, ao lado do vice Nilton Caldeira (PL). Mas o evento também empossar 51 vereadores eleitos, entre velhos e novos nomes da política carioca. Já às 16h, no Palácio da Cidade, 25 secretários escolhidos por Paes serão oficializados.

PSOL, Republicanos e DEM serão os partidos com mais vereadores na Câmara Municipal, com sete cada um. Confira a lista completa dos parlamentares:

Vereadores:

Tarcísio Motta (PSOL)

Carlos Bolsonaro (Republicanos)

Gabriel Monteiro (PSD)

Cesar Maia (DEM)

Chico Alencar (PSOL)

Marcos Braz (PL)

Rosa Fernandes (PSC)

Carlo Caiado (DEM)

Tainá de Paula (PT)

Luciano Vieira (Avante)

Monica Benício (PSOL)

Inaldo Silva (Republicanos)

Teresa Bergher (Cidadania)

Felipe Michel (PP)

João Mendes de Jesus (Republicanos)

Junior da Lucinha (PL)

Marcio Ribeiro (Avante)

Vera Lins (PP)

Tânia Bastos (Republicanos)

Thiago K. Ribeiro (DEM)

Rafael Aloisio Freitas (Cidadania)

Jorge Felippe (DEM)

Verônica Costa (DEM)

Alexandre Isquierdo (DEM)

Reimont (PT)

Jairinho (Solidariedade)

Luiz Carlos Ramos Filho (PMN)

Lindbergh Farias (PT)

Willian Coelho (DC)

Dr Carlos Eduardo (Pode)

Paulo Pinheiro (PSOL)

Ulisses Marins (Republicanos)

Laura Carneiro (DEM)

Thais Ferreira (PSOL)

Zico (Republicanos)

Jair da Mendes Gomes (PROS)

Wellington Dias (PDT)

Marcelo Arar (PTB)

Jones Moura (PSD)

Renato Moura (Patriota)

Celso Costa (Republicanos)

Dr João Ricardo (PSC)

Pedro Duarte (Novo)

William Siri (PSOL)

Dr Gilberto (PTC)

Rocal (PSD)

Dr Marcos Paulo (PSOL)

Waldir Brazão (Avante)

Marcio Santos de Araujo (PTB)

Rogério Amorim (PSL)

Vitor Hugo (MDB)

Entre os secretários, alguns nomes, como Marcelo Calero, Daniel Soranz e Pedro Paulo, já haviam participado das duas gestões anteriores de Paes, entre 2009 e 2016. Confira a relação do secretariado:

Secretarias:



. Governo e Integridade: Marcelo Calero

. Educação: Renan Ferreirinha

. Fazenda e Planejamento: Pedro Paulo

. Saúde: Daniel Soranz

. Turismo: Cristiano Beraldo

. Proteção e Defesa dos Animais: Vinícius Cordeiro

. Trabalho e Renda: Jorge Felippe Neto

. Cultura: Marcus Vinicius Faustini

. Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação: Chicão Bulhões

. Planejamento Urbano: Washington Fajardo

. Esportes: Guilherme Schleder

. Conservação: Anna Laura Secco

. Assistência Social: Laura Carneiro

. Mulher: Joyce Trindade

. Transportes: Maína Celidonio

. Ação Comunitária: Marli Peçanha

. Infraestrutura: Kátia Souza

. Desenvolvimento Sustentável e Defesa do Meio Ambiente: Eduardo Cavaliere

. Juventude: Salvino Oliveira

. Terceira Idade: Junior da Lucinha

. Ciência e Tecnologia: Willian Carvalho dos Santos - Willian Coelho

. Ordem Pública: Brenno Carnevale Nessimian

. Habitação: Fabio Dalmasso Coutinho

. Procuradoria Geral do Município: Daniel Bucar Cervasio

. Chefe de Gabinete do Prefeito: David Carlos