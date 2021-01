Rio segue em estágio de mobilização por conta das condições do tempo Luciano Belford/Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 01/01/2021 09:01 | Atualizado 01/01/2021 09:01

Rio - O ano de 2021 começa com possibilidade de chuva fraca em pontos isolados da cidade do Rio de Janeiro, que segue em estágio de mobilização devido às condições do tempo. Segundo o Alerta Rio, a aproximação e passagem de uma frente fria pelo oceano influenciará o tempo no município, nesta sexta-feira, com predomínio de céu nublado ao longo do dia.

Há previsão de chuva fraca a moderada isolada durante o período da manhã. A partir da tarde, a previsão é de pancadas de chuva moderada a forte, podendo vir acompanhadas de raios e rajadas de vento moderado a forte. As temperaturas apresentarão declínio acentuado, com mínima de 19°C e máxima de 32°C.

Publicidade

Segundo o Centro de Operações da Prefeitura do Rio (COR), o município do Rio segue em estágio de mobilização por conta das condições do tempo, desde à 0h01 da última quinta-feira.



Fim de semana

A previsão para o primeiro fim de semana de 2021 é de chuva fraca a moderada isolada a qualquer momento, devido ao transporte de umidade do oceano para o continente. De acordo com informações do Alerta Rio, o sábado será de céu nublado a encoberto, com temperatura mínima de 18ºC e máxima de 27ºC. Os modelos numéricos de previsão do tempo indicam uma estimativa média de chuva em torno de 10mm no sábado.

Publicidade

No domingo, o sol deve aparecer entre nuvens, mas na maior parte do dia o céu estará nublado a encoberto, com possibilidade de chuva fraca. Segundo o COR, a estimativa média de chuva no domingo será de 5mm. A temperatura máxima pode chegar a 28°C.