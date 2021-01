Movimentação na Câmara Municipal em dia de posse de 51 vereadores e do prefeito Eduardo Paes REGINALDO PIMENTA/AGÊNCIA O DIA

Por O Dia

Publicado 01/01/2021 10:48

Rio - O prefeito Eduardo Paes (DEM), o vice-prefeito Nilton Caldeira (PL) e 51 vereadores tomam posse em cerimônia que acontece neste momento, na Câmara Municipal do Rio. O vereador Tarcísio Motta (PSOL) preside a sessão. PSOL, Republicanos e DEM são os partidos com maior bancada nesta legislatura, com sete parlamentares cada.

Os primeiros vereadores a registrarem juramento foram os mais velhos, como Cesar Maia (DEM), Jorge Felippe (DEM), reeleitos. O evento é transmitido pela Rio TV Câmara. Acompanhe: