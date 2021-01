Policias militares tentam extorquir motociclista Reprodução/Youtube

Por O Dia

Publicado 01/01/2021 14:13 | Atualizado 01/01/2021 18:17

Rio - Dois policiais militares foram flagrados, por imagens de uma gravação, tentando extorquir um motociclista. No vídeo, um dos homens aborda o motociclista e informa que irá multar e apreender o veículo, pois a placa estaria rachada. Na sequência, ele completa dizendo que pode liberar a moto se a vítima pagasse uma certa quantia e, ainda, que poderia fazê-lo no débito. A Polícia Militar atestou a veracidade das imagens, mas ainda não há informações da data e do local da ocorrência.

No vídeo, o motociclista diz que já pagou um documento no Detran e reiteia que estava tudo certo com o veículo, mas um dos policiais insiste e pede R$ 500 para liberá-lo. A vítima tenta negociar e informa que pagaria R$ 50, mas não estava com o dinheiro em mãos. Os militares aceitam a oferta e pedem para que ele passe a quantia no débito em uma venda próxima ao local. Ao tentar passar o cartão, a máquina não funciona e o motociclista consegue fugir dos policiais.

Publicidade

Confira:

Em nota, a corporação disse que não tolera "em hipótese alguma desvios de conduta por parte de seus entes, punindo com rigor os envolvidos quando constatados os fatos".

Publicidade

Segundo o comando do 15° BPM (Duque de Caxias), já foi instaurada uma averiguação para identificar os policiais e a data do ocorrido. A corregedoria da corporação também já foi comunicada e instaurou um procedimento interno.