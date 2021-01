Por O Dia

Publicado 01/01/2021 16:36

Rio - O prefeito eleito do Rio, Eduardo Paes (DEM), está empossando, na tarde desta sexta-feira (1º), o seu secretariado. O evento acontece no Palácio da Cidade, em Botafogo, na Zona Sul. Paes anunciou o nome de todos os secretários durante uma reunião em um hotel de Copacabana, no último dia 13 de dezembro.

Assista: