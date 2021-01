Primeiro bebê carioca nasceu aos cinco segundos de 2021 na Zona Oeste Divulgação/SMS

Por O Dia

Publicado 01/01/2021 17:39 | Atualizado 01/01/2021 17:44

Rio - O primeiro bebê de 2021 nascido no município do Rio é um menino e se chama Murilo. O mais novo carioca veio ao mundo aos cinco segundos desta sexta-feira (1º), na maternidade do Hospital Municipal Pedro II, em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio.

O bebê é filho de Carolaine Aguiar Barros, que teve parto cesariano, e de Walter Dantas. Ele nasceu pesando 3,405 kg e medindo 50 cm.



Publicidade

Primeiro nascimento do estado

Já o primeiro bebê nascido no estado do Rio é uma menina. Kauany veio ao mundo no Hospital Estadual da Mulher Heloneida Studart, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. A criança nasceu de parto normal aos três minutos de 2021, pesando 2.840kg e medindo 50 cm. Ela é filha de Carolayne Aparecida Baquerizas Labradas.