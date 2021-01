Prefeito Eduardo Paes, no Palácio da Cidade Luciano Belford / Agência O Dia

Por Thuany Dossares

Publicado 01/01/2021 19:14 | Atualizado 01/01/2021 21:16

Rio - O prefeito Eduardo Paes deu posse, na tarde desta sexta-feira, aos seus 24 secretários de governo e ao Procurador Geral, além dos novos subprefeitos e gestores de empresas, no Palácio da Cidade, em Botafogo, Zona Sul do Rio. Em seu primeiro discurso em uma das sedes do governo, Paes garantiu que não medirá esforços para conter a pandemia na cidade e conseguir vacinar os cariocas.

"O maior desafio é a saúde pública, milhares de cariocas sofreram com a perda de pessoas para a covid-19. Dedicarei meus esforços para trazer estabilidade e recuperar os serviços de saúde, conter a pandemia e organizar a vacinação da população, seguindo o Plano Nacional de Imunização", discursou.



Paes informou que ainda não há uma data para o início da imunização no Rio, mas ressaltou não ter preferência quanto às vacinas. O governo anunciará no próximo domingo o plano de enfrentamento a covid-19.



"Não tem como criar ainda muita expectativa. Estive conversando com laboratórios, o Pfizer e Moderna, entre outros. O que se tem de concreto no Brasil hoje é o Coronavac e, agora, finalmente saindo, a vacina da Fiocruz, com a Universidade de Oxford, são essas duas possibilidades. Espero que essa semana o Ministério da Saúde anuncie o seu Plano Nacional de Imunização e aí não me importa se é a vacina de Oxford, Coronavac, Fiocruz ou Butantã, os brasileiros precisam ser imunizados", declarou.



O prefeito contou que esteve na Fiocruz na semana passada, mas que datas ainda não foram anunciadas.



Cerimônia de posse do secretariado

A cerimônia de posse do secretariado de Eduardo Paes começou às 16h20, com um ato ecumênico, que durou cerca de 10 minutos. O responsável pela pasta de Fazenda e Planejamento, Pedro Paulo, foi o primeiro a assinar o livro. O prefeito iniciou seu discurso, que durou cerca de 25 minutos, às 17h, reforçando seu compromisso com a saúde e com os cariocas, principalmente os mais pobres, e criticou a gestão anterior de Marcelo Crivella.

O presidente da Câmara de Deputados, Rodrigo Maia, foi uma das autoridades políticas que estiveram presentes no Palácio da Cidade, nesta sexta-feira.

Confira a lista do secretariado do Rio:

Pedro Paulo — Fazenda e Planejamento



Marcelo Calero — Governo e Integridade Pública



Washington Fajardo — Planejamento Urbano



Chicão Bulhões — Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação



Katia Souza — Infraestrutura



Maína Celidônio — Transporte



Ana Laura Secco — Conservação



Renan Ferreirinha — Educação



Laura Carneiro — Assistência Social



Daniel Soranz — Saúde



Jorge Felippe Neto — Trabalho e Renda



Marcus Faustini — Cultura



Helena Werneck — Pessoa com Deficiência



Eduardo Cavaliere — Meio Ambiente da Cidade



Guilherme Schleder — Esportes



Fábio Dalmasso — Habitação



Willian Coelho — Ciência e Tecnologia



Tadeu Amorim de Barros Júnior (Júnior da Lucinha) — Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida



Brenno Carnevale — Ordem Pública



Vinicius Cordeiro — Proteção e Defesa dos Animais



Cristiano Beraldo — Turismo



Joyce Trindade — Políticas e Proteção da Mulher



Salvino Oliveira — Juventude



Marli Peçanha — Ação Comunitária

Subprefeituras:



Zona Norte – Diego Vaz Ferreira



Zona Sul – Ana Maria Ribeiro



Zona Oeste – Edson Menezes



Centro – Leonardo Leal Regis



Jacarepaguá – Talita Galhardo



Tijuca – Wagner Coé



Ilha Governador/Fundão/Paquetá – Rodrigo Toledo



Barra da Tijuca – Raphael Lima



Autarquias:



Riotur – Daniela Maia



Comlurb – Flavio Lopes



CET-Rio – Simone Costa



Rioluz – Bruno Bonetti



Iplan – Claudio Fonseca



Fundação Parques e Jardins – Fabiano Carnevale



Fundação Cidade das Artes – Claudio Versiani



Rio-águas – Jessick Isabelle Trairi



Geo-Rio – André Américo Senos