Guarda Municipal multa 683 veículos durante operação especial para a virada de ano na cidade Divulgação

Por O Dia

Publicado 01/01/2021 20:06 | Atualizado 01/01/2021 20:12

Rio - A Guarda Municipal do Rio aplicou 683 multas de trânsito, sendo 546 na orla das zonas Sul e Oeste da cidade durante as ações de patrulhamento e fiscalização realizadas desde às 7h de quinta-feira, dia 31 de dezembro, para a virada do ano de 2021. A maioria das multas aplicadas foi por estacionamento irregular, uma das medidas restritivas adotadas pela Prefeitura do Rio para evitar aglomerações na orla do Rio.

A ação contou com implantação e controle de 54 pontos de bloqueios de trânsito nos bairros de Copacabana, Ipanema, Leblon, Barra da Tijuca e Recreio dos Bandeirantes, conforme planejamento elaborado pela CET-Rio, para impedir o acesso de veículos não autorizados à orla das zonas Sul e Oeste.

Ordenamento urbano

As equipes de ordenamento urbano atuaram em 59 pontos estratégicos da orla, especialmente em Copacabana e Ipanema, patrulhando ainda ruas internas dos bairros. A ação foi realizada para coibir a presença de ambulantes não autorizados em apoio aos fiscais da Secretaria Municipal de Fazenda (SMF) e resultou na apreensão de 1.719 itens diversos entre bebidas alcoólicas em garrafas de vidro, alimentos, caixas térmicas e de isopor.

Ainda durante o patrulhamento na orla, a Guarda Municipal apreendeu doze caixas de som que estavam com banhistas na Praia de Ipanema, na Zona Sul do Rio. A ação foi realizada para cumprir o decreto 48.322 de 28 de dezembro de 2020, que proíbe a utilização de qualquer tipo de equipamento de som em toda a extensão orla do Rio entre a 0h do dia 31 de dezembro até as 06h do dia 1 de janeiro, incluindo a faixa de areia, quiosques e o calçadão.

Prisão

Guardas do Grupamento de Operações Especiais (GOE) prenderam um homem de 40 anos por agressão à companheira de 23 anos na Avenida Lúcio Costa, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Os agentes foram acionados por populares que presenciaram a agressão. A ocorrência foi apresentada na 16ª DP (Barra da Tijuca).