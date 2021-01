Filha do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, terá segundo cargo na Prefeitura do Rio AFP

Rio - Stephanie dos Santos Pazuello, filha do ministro da Saúde do governo Bolsonaro, Eduardo Pazuello, terá um cargo na Prefeitura do Rio. Seu nome foi incluído na edição extraordinária do Diário Oficial do Município, publicado neste sábado (2), para trabalhar na Comissão de Assistente I, símbolo DAS-06, da Secretaria Municipal de Saúde.

O cargo tem remuneração de R$ 1.884, mas esse valor pode crescer com as gratificações. A nomeação no DO, na resolução 'P' número 41, é retroativa de 1º de janeiro.



Esta não é a primeira vez que Stephanie Pazuello trabalhar na Prefeitura do Rio, visto que ela já ocupava um cargo na gestão anterior, de Marcelo Crivella, desde julho de 2020. Ela foi nomeada para trabalhar como supervisora na Diretoria de Gestão de Pessoas da RioSaúde, com salário superior a R$ 7 mil.



Na época, a justificativa, dada pela empresa pública municipal de Saúde em nota, para a nomeação foi a de que Stephanie Pazuello era formada em Administração e tinha "experiência na iniciativa privada em gestão de pessoas, recrutamento e processos admissionais".