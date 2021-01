Da esquerda para a direita: Alexandre, Lucas e Fernando Arquivo Pessoal

Por O Dia

Publicado 02/01/2021 10:48

Rio - Seis dias após o desaparecimento, o paradeiro dos amigos Lucas Matheus (8 anos), o primo dele Alexandre da Silva (10 anos) e Fernando Henrique (11 anos) ainda é um mistério para as famílias dos meninos, quem moram em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Familiares cobram mais agilidade da polícia nas investigações. Esperançosos por um final feliz, acreditam que as crianças estejam vivas e sendo mantidas em cárcere em alguma casa do município.

Rana Jessica, mãe do menino Alexandre, disse que teve um dos piores réveillon da sua vida, sem a presença do filho. A jovem ainda está abalada e em estado de choque. Segundo ela, as noticiais falsas dificultam para que a polícia encontre os meninos.



Nesta sexta-feira, primeiro dia de 2021, familiares e amigos se reuniram na porta da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense e fizeram um protesto.



As mães das crianças estiveram novamente na sede da DH Baixada neste sábado (2), mas terão que retornar na próxima segunda-feira.



Thiago Rodrigues, namorado de Rana, tem ajudado na busca por informações que levam ao paradeiro das crianças. Ele pede que a polícia analise as câmeras de segurança do local onde os meninos estavam para identificar se eles saíram com alguém ou entraram em algum carro.



“As coisas estão difíceis, principalmente paras as mães e avós”, explica o rapaz.



GAROTOS DESAPARECERAM EM CAMPO DE FUTEBOL



Os três meninos sumiram no último domingo, quando saíram de casa, no bairro Castelar, para brincar em um campo de futebol.



A família diz que as crianças eram acostumadas a brincarem sozinhas. Eles deveriam voltar para almoçar, mas não retornaram.



Após a divulgação das fotos das crianças nas redes sociais, a família passou a receber várias notícias falsas dando informações sobre o paradeiro delas.



A Polícia Civil investiga o caso. Agentes do setor de Descoberta e Paradeiros da DH Baixada seguem em diligências.



A Fundação da Infância e da Adolescência (FIA) informou que tem prestado apoio psicossocial à família. O órgão reforça que as pessoas evitem divulgar notícias falsas sobre o paradeiro das crianças.



Quem tiver informações sobre Lucas, Fernando Henrique e Alexandre pode entrar em contato com a polícia, através do telefone 190, e também pelo WhatsApp da FIA, no número 98596-5296.