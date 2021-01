Eduardo Cavaliere, Secretário de Meio Ambiente, pretende expandir o programa Hortas Cariocas, no Parque Madureira Marcelo Viana/ Seturleo

Publicado 02/01/2021 10:59

Rio - O novo secretário de Meio Ambiente da Cidade do Rio, Eduardo Cavaliere, visita o Parque Madureira no primeiro ato da gestão, nesta segunda-feira, às 14h. Acompanhado do sub-prefeito da Zona Norte, Diego Vaz, Cavaliere vai conhecer detalhes do programa Hortas Cariocas da região e anunciar a expansão do cultivo de hortaliças em terrenos que pertencem à prefeitura, às margens da linha férrea.

“Queremos acelerar a formação de um corredor verde de hortaliças ao longo do Parque Madureira, até Guadalupe, numa parceria com a Embrapa e com a Light, já que parte dos cultivos fica debaixo das torres da empresa. Ao menos 5 hectares que podem ser aproveitados até 2024 para a agricultura urbana, gerando renda e segurança alimentar para 50 mil famílias de baixa renda”, afirma o novo secretário.

O Hortas Cariocas fechou o ano de 2020 com produção de 82 toneladas de cultivo – 13,8% a mais em relação a 2019, quando foram 72 toneladas. Em toda a cidade, o programa abrange 3.720 canteiros, com 24 hectares de áreas cultivadas, em 25 escolas e 24 comunidades. Aipim, cebolinha, coentro e manjericão estão entre os alimentos mais produzidos. Ao todo, 220 hortelãos ganham bolsas para manter as produções.

Com mais de 90 mil metros quadrados, o Parque Madureira foi inaugurado pelo prefeito Eduardo Paes em junho de 2012 e, desde então, transformou-se na principal área de lazer da região, atraindo a turma do samba, do skate, do hip hop, do charme, além de famílias e amigos que utilizam o espaço para praticar atividades físicas, para caminhar, se encontrar ou simplesmente contemplar a beleza do local.

“O foco da nossa gestão é distribuir os recursos naturais para as áreas que mais precisam, principalmente nas zonas Norte e Oeste. É fundamental que o Rio tenha uma política agroecológica que garanta mais conforto térmico a regiões com a predominância de concreto. A Fundação Parques e Jardins, que está conosco, será fundamental nessa estruturação”, completa Cavaliere.