Bolsões d'água na Autoestrada Lagoa-Barra, na altura do Gávea Golf Club, sentido Gávea. Divulgação / COR

Por O Dia

Publicado 02/01/2021 15:30 | Atualizado 02/01/2021 15:36

Rio - Uma forte chuva, causada pela vinda de umidade do Oceano Atlântico, afetou a cidade do Rio de Janeiro, desde a manhã deste sábado (2), provocando diversos alagamentos e bolsões d'água em vários pontos da capital. De acordo com a última atualização do Centro de Operações da Prefeitura do Rio (COR), o temporal foi mais intenso na período da manhã e, neste momento, a intensidade das chuvas foi reduzida. No entanto, ainda segundo o COR, a expectativa para o restante do dia é de que a precipitação siga de moderada a forte em pontos isolados.

De acordo com informações do Sistema Alerta Rio, a chuva teve início por volta das 8h, em Santa Teresa, na região central da capital, mas com pouco volume de água. Duas horas depois, devido ao registro acima de 5mm em 15 minutos no Jardim Botânico (15,6mm), Sepetiba (9,4mm) e Grota Funda (16,8), o município entrou em estágio de atenção. A cidade já estava, inclusive, em estágio de mobilização desde quinta-feira (31), no último dia de 2020.

Publicidade

Interrupção do BRT e acionamento de sirenes

O intenso temporal que atingiu o Rio também resultou na interrupção de atividades do BRT, por conta da formação de alagamentos na via. De acordo com um comunicado da empresa, o corredor Transcarioca foi temporariamente interrompido na altura de Campinho. Do Galeão até Madureira/Manaceia, os serviços seguem, por hora, funcionando, mas os intervalos estão irregulares. E no corredor Transoeste, o trecho entre Pingo d’Água e Santa Cruz continua, até o momento, fora de operação.

Publicidade

Além dos transtornos no BRT, sirenes também foram atividades em comunidades do Rio. Por causa do elevado índice pluviométrico durante a manhã deste sábado, a Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil, subordinada à Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), resolveu acionar 21 alertas sonoros em nove locais, que apresentavam alto risco geológico: Rocinha, Chácara do Céu, Barão, Juramento, Morro do Céu, Pretos Forros, Parque Silva Vale, Rua Brício de Moraes e Ouro Preto.

O Centro de Operações Rio informou que, por conta da redução das chuvas, as sirenes já estão silenciadas.

Publicidade

Confira abaixo como está a situação de alagamentos/bolsões d´água no Rio:

Em andamento:

Publicidade

- Avenida Epitácio Pessoa, na altura da Rua Carvalho Azevedo



- Rua Domingos Lopes. na altura da Rua Maria Lopes



- Enseada de Botafogo, na altura da churrascaria Fogo de chão



- Estrada da Pedra, na altura do número 2036



Já escoados:

- Rua Vinte e Quatro de Maio, na altura da Rua Bela Vista



- Avenida Ernani Cardoso, na altura da Rua Padre Telêmaco



- Avenida Ayrton Senna, na altura do mercado Assaí



- Avenida Ayrton Senna, na altura do número 4.220



- Estrada Lagoa-Barra, em diferentes pontos



- Av. Epitácio Pessoa, na altura da Rua Vinícius de Moraes



- Estrada da Gávea, na Rocinha



- Avenida Dom Helder Câmara, na altura do supermercado Guanabara



- Rua 24 de Maio, na altura da Rua Cônego Tobias



- Avenida Epitácio Pessoa, na altura do Corte do Cantagalo



- Rua Mário Ribeiro, na altura da Rua Ministro Raul Machado



- Estrada Lagoa-Barra, na altura do Gávea Golf Clube



- Rua Dias da Cruz, na altura da Rua Ana Barbosa



- Rua Jardim Botânico, na altura do Parque Lage e na altura da Rua Pacheco Leão



- Avenida Borges de Medeiros, com a Rua Saturnino de Brito

Publicidade

Previsão para este sábado e os próximos dias:



- Sábado: Mínima: 19°C Máxima: 27°C (chuva de moderada a forte)

- Domingo: Mínima: 18°C Máxima: 27°C (chuva de fraca a moderada)

- Segunda: Mínima: 28°C Máxima: 30°C (chuva de fraca a moderada)

- Terça: Mínima: 19°C Máxima: 32°C (sem chuva)

- Quarta: Mínima: 20°C Máxima: 34°C (chuva isolada)