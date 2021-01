Higienização na Comunidade do Vidigal Divulgação/Comlurb

Por O Dia

Publicado 02/01/2021 16:34

Rio - Diversas comunidades do Rio receberam, neste sábado, operações especiais de higienização da Comlurb. Segundo a Prefeitura do Rio, as favelas receberam uma lavagem feita com água de reuso e detergente neutro, e hipoclorito nos pulverizadores. O objetivo da ação é reduzir os riscos de contaminação pelo novo coronavírus.



A operação foi realizada na Zona Sul, Grande Tijuca e Área Central, nos pontos de maior circulação de pessoas, como vias principais de bairros, pontos de ônibus, passarelas, entorno de hospitais, clínicas da família e postos de saúde e acesso às estações de modais de transportes, entre outros.



As comunidades que receberam o serviço, segundo a prefeitura, foram: Boa esperança, Cruzada São Sebastião e Parque Alegria, no bairro do Caju; Fogueteiro, no Rio Comprido; Prazeres, em Santa Teresa; São Carlos, no Estácio; Sumaré e Paula Ramos, no Rio Comprido; Cerro Corá e Guararapes, no Cosme Velho; Santa Marta, em Botafogo; Cantagalo e Pavão-Pavãozinho, em Copacabana; Chácara do Céu, no Leblon; Vidigal, Barreira do Vasco e Tuiuti, em São Cristóvão; Coreia e Salgueiro, na Tijuca; Pantanal, em Vila Isabel; e Favela do Metrô, na Mangueira.



A Comlurb informou que 52 garis, 34 pulverizadores, três lava jatos e quatro carros pipa, fizeram parte da ação deste sábado.



A iniciativa das operações especiais nas comunidades começou em abril, na Rocinha, em São Conrado, e já foi levada para todas as 633 favelas do Rio, de acordo com a prefeitura. A partir deste sábado, serão duas semanas de operação especial em diversos pontos de todas as regiões da cidade, com a realização de diversos serviços de limpeza e higienização.



A reportagem questionou se as fortes chuvas que atingem a capital fluminense influenciaram de alguma forma o trabalho da Comlurb, mas obteve resposta até o momento.