39º BPM apreende material usado por criminosos em Belford Roxo Divulgação/PMERJ

Por O Dia

Rio - Dois criminosos ficaram feridos após confronto com policiais do 39º BPM (Belford Roxo) no Vale das Mangueiras, em Belford Roxo, Baixada Fluminense do Rio. De acordo com informações da PM, uma equipe realizava um patrulhamento na região quando encontraram os criminosos em ação suspeita e houve troca de tiros.



Os dois foram socorridos e levados para o Hospital Municipal de Belford Roxo (HMBR).

Publicidade

Na ação foram apreendidos duas pistolas, drogas, um radiotransmissor e um cinto tático. O caso foi registrado na 54° DP (Belford Roxo).