Rocinha foi uma das regiões mais afetadas pela chuva Reprodução

Por O Dia

Publicado 02/01/2021 19:10 | Atualizado 02/01/2021 19:29

A chuva que atinge o Rio desde o fim da manhã deste sábado causou impactos na cidade e em alguma regiões do estado. Algumas imagens feitas por moradores foram divulgadas nas redes sociais. Nelas, é possível ver ruas alagadas e trechos com bolsões d' água. Um vídeo mostra um motoqueiro sendo arrastado por uma enxurrada na Rocinha e sendo resgatado por moradores da região. O município está em estágio de atenção.

A chuva mais forte começou às 10h na Zona Sul do Rio. Na Rocinha, uma das áreas mais atingidas, correntezas se formaram na Estrada da Gávea e em vielas morro abaixo. Em um vídeo, feito pelo internauta Tiago da Silva Nascimento, que é morador da Rocinha, mostra o momento em que o motoqueiro foi arrastado por vários metros na Rua Dioneia, ao tentar resgatar a motocicleta de um entregador que estava sendo levada pela chuva. A via é uma das que cortam a comunidade de seus acessos até o alto do morro, e virou uma corredeira por conta do grande volume de água.

#ODia a chuva tá muito forte aqui na Rocinha pic.twitter.com/9XSnCz8fIA — Tiago Da Silva Nascimento (@TiagoDaSilvaN10) January 2, 2021

No Jardim Botânico, na Zona Sul, ruas como a Pacheco Leão ficaram alagadas. Por volta das 12h30, um bote dos bombeiros resgatou uma mulher e o cachorro dela de uma rua alagada no Campinho, na Zona Norte.



O grande volume de chuva concentrado levou a Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil a acionar, a partir das 11h03, 21 sirenes em nove comunidades: Rocinha, Chácara do Céu, Barão, Juramento, Morro do Céu, Pretos Forros, Parque Silva Vale, Rua Brício de Moraes e Ouro Preto.

O prefeito Eduardo Paes foi ao Centro de Operações Rio acompanhar os efeitos da chuva. "O que a gente pede à população é que aqueles que estão em áreas de risco mapeadas pela Defesa Civil se desloquem para áreas mais seguras quando as sirenes tocarem. Existem esses pontos mais seguros já mapeados. E para a população em geral que a gente evite se deslocar pela cidade. O COR está de prontidão, as equipes da prefeitura estão de prontidão, e nossa responsabilidade é tentar minimizar os impactos", disse.

Segundo o Centro de Operações Rio, as equipes da prefeitura atuam no escoamento de dois bolsões d'água na Rua Domingos Lopes, altura da Rua Maria Lopes, em Madureira, e na Rua Viúva Cláudio, altura do Buraco do Lacerda, no Jacaré.

De acordo com a previsão do Climatempo, a chuva permanecerá pelo menos até quarta-feira (6). No domingo (3), ainda pode chover bastante no Rio, sobretudo nas áreas mais ao centro-norte do estado.

Alagamentos na Baixada Fluminense

Em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, de acordo com o último boletim emitido pela Secretaria de Defesa Civil, houve registros de pontos de alagamentos em função da chuva em ruas dos bairros Prados Verdes, Jardim Paraíso, Vila de Cava, Tinguá, Austin, Andrade de Araújo, Iguaçu Velho, Comendador Soares, Ouro Verde, Cacuia e Cerâmica. Apesar do temporal, não houve, até o momento, registros de transbordo dos principais rios da cidade, como o Botas, nem de casas alagadas, feridos, desabrigados ou desalojados.



A Defesa Civil informou que a cidade está em Estágio de Atenção e pediu para que a população comunique casos de emergência pelos telefones 199 ou 3779-0660.

Em Duque de Caxias, a Subsecretaria Municipal de Defesa Civil, informou que o município entrou em Estágio de Atenção neste sábado, com previsão de pancadas de chuva moderada a forte, com rajadas de vento.

As 17 sirenes instaladas no município já foram acionadas, como medida de alerta e prevenção para os moradores das áreas de risco.

Até o momento a Defesa Civil registrou a queda de nove árvores em vias públicas, nos bairros de Parada Angélica, Imbariê, Vila Ema e Parque Equitativa, no Terceiro Distrito. Os bombeiros e as equipes de limpeza da Prefeitura de Duque de Caxias já foram acionadas para desobstrução das vias. Não há registro de vítimas.

Em caso de emergência, os moradores devem solicitar atendimento através dos telefones 193 (Corpo de Bombeiros), 199 e 08000 230 199 (Defesa Civil).

