Comlurb inicia operação integrada de serviços em sete pontos da cidade Divulgação/ Comlurb

Por Thuany Dossares

Publicado 02/01/2021 21:02

Rio - Para evitar alagamentos na cidade do Rio, causados por excesso de lixo nas ruas, durante as chuvas de verão, a Comlurb está realizando uma grande operação integrada de serviços da companhia. A ação começou neste sábado e irá continuar pelas próximas duas semanas, podendo ainda ser estendia por mais sete dias.



O mutirão realizou a limpeza e desobstrução de 423 ralos e removeu 37 toneladas de resíduos, incluindo entulhos e bens inservíveis, segundo a Prefeitura do Rio. A operação cobriu, neste primeiro momento, os grandes corredores como Aterro do Flamengo, Enseada de Botafogo, Rua Dias da Cruz, no Méier, Avenida Paranapuã, na Ilha do Governador, Avenida Ayrton Senna, na Barra da Tijuca, Avenida Cesário de Melo, em Campo Grande, e a Avenida Martin Luther King Júnior.



A Comlurb informou que, até às 14h deste sábado, foram realizadas 111 podas e seis remoções de árvores com risco de queda, além de duas operações de corte de grandes galhos que estavam invadindo vias. As ações incluíram roçada de uma área de 329.505 m2, varrição de 17.500 metros de vias, capina de 18.846 m2, e raspagem em 25.316 m.



“Estamos iniciando os trabalhos nas grandes vias e, no decorrer dessas próximas semanas, vamos atuar em outras vias secundárias e terciárias da cidade, praças e daí em diante. O objetivo é fazer uma mudança rápida no aspecto visual e de limpeza da cidade. A outra finalidade é que estamos no verão e precisamos cuidar bem do lixo nas ruas, dos ralos, para evitarmos alagamentos durante as chuvas”, explicou o presidente da Comlurb, Flávio Lopes.



A operação integrada conta com diversos serviços, como varrição, remoção de resíduos, incluindo entulho e bens inservíveis, roçada, capina, raspagem, limpeza de valas, ralos e canaletas, além de podas de árvores. Cerca de 900 funcionários trabalharam neste primeiro dia da ação especial, com o apoio de veículos e equipamentos, entre caminhões compactadores e basculantes, pás carregadeiras, tratores roçadores, varredeiras, sopradores e pipas d'água para lavagem das vias com água de reuso.



Durante o verão, o trabalho é intensificado nos logradouros onde historicamente se formam pontos de alagamento para agilizar o escoamento das águas.



“Esse trabalho está sendo feito junto com a Secretaria de Conservação. A Comlurb faz a limpeza superficial de desobstrução dos ralos antes e a Conservação usará o maquinário para atuar no desentupimento de galerias”, completou Flávio Lopes.