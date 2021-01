Alagamento na Rua Ramiro Magalhães, na altura da saída 2 da Linha Amarela, no Engenho de Dentro Letícia Moura / Agência O DIA

Publicado 02/01/2021 23:21 | Atualizado 02/01/2021 23:22

O Rio continua em estágio de atenção na noite deste sábado por conta da chuva forte que atingiu a cidade no fim da tarde. Em algumas regiões choveu, em um período de 15 minutos, mais da metade do que é esperado para o mês de janeiro. No Jardim Botânico, foram 15,6mm, 9,4mm em Sepetiba e 16,8mm na Grota Funda - o que corresponde ao critério meteorológico protocolar necessário para a mudança de estágio.



Ao longo do dia, a chuva variou entre fraca, moderada e forte em diferentes regiões. Algumas imagens feitas por moradores foram divulgadas nas redes sociais. Nelas, é possível ver ruas alagadas e trechos com bolsões d' água.

Por volta das 12h30, um bote dos bombeiros resgatou uma mulher e o cachorro dela de uma rua alagada no Campinho, na Zona Norte. Em Engenho de Dentro houve registros de ruas inundadas próximo à Linha Amarela.

Um motoqueiro chegou a ser arrastado por uma enxurrada na Rocinha e foi resgatado por moradores que estavam no local. A comunidade foi uma das áreas mais atingidas. Correntezas se formaram na Estrada da Gávea e em vielas morro abaixo.

O grande volume de chuva concentrado levou a Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil a acionar, a partir das 11h03, 21 sirenes em nove comunidades: Rocinha, Chácara do Céu, Barão, Juramento, Morro do Céu, Pretos Forros, Parque Silva Vale, Rua Brício de Moraes e Ouro Preto.

Segundo o Alerta Rio, o transporte de umidade do mar para o continente manterá o tempo instável no município do Rio de Janeiro neste domingo (3). A previsão é de que o céu ficará encoberto a nublado, com chuva fraca a moderada a qualquer momento, sendo os maiores acumulados nos períodos da tarde e noite. Os ventos serão fracos a moderados e as temperaturas estarão estáveis em relação ao sábado, com mínima de 19°C e máxima de 28°C.