Publicado 03/01/2021 08:32 | Atualizado 03/01/2021 13:06

Maricá - Um motorista de aplicativo de passageiros foi assaltado e deixado nu, em Maricá, na Região Metropolitana do Rio. O crime foi registrado na noite da última sexta-feira (1º), no bairro Itaipuaçu.



De acordo com a vítima, ele teria aceitado uma corrida na região, quando dois homens que se passaram por passageiros o renderam. Um dos bandidos estava armado com um revólver calibre 38.



O motorista foi obrigado a dirigir com os assaltantes por alguns bairros e foi liberado logo depois, sendo obrigado a caminhar nu pela ru.



O homem foi socorrido e levado para a 82ª DP (Maricá), onde a ocorrência foi registrada. O veículo da vítima foi encontrado na madrugada de sábado e recuperado.