Rio - PMs do 2° BPM (Botafogo) prenderam em flagrante, na noite deste sábado, um homem que furtou a filial da Lojas Americanas da Glória, na Zona Sul do Rio. O criminoso havia acabado de levar cuecas do estabelecimento.

De acordo coma Polícia Militar, os agentes do batalhão de Botafogo estavam patrulhando a região quando foram alertados por pedestres sobre o furto. O homem foi abordado e o material foi encontrado com ele

O ladrão e as peças de roupa foram levados para a 12ª DP (Copacabana), onde o caso foi registrado.