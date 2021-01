Por O Dia

Publicado 03/01/2021 14:00 | Atualizado 03/01/2021 14:05

Rio - Agentes da Guarda Municipal da Unidade de Resgate e Cidadania e Lixo Zero prenderam, na noite deste sábado, um homem de 22 anos após flagrante de calote na estação do BRT Salvador Allende, no Recreio, Zona Oeste. O suspeito tinha um mandado de prisão preventiva em aberto na Justiça por tráfico. O nome do preso não foi divulgado.

Os guardas faziam patrulhamento e a fiscalização no local, quando flagraram, por volta das 19h, o homem acessando a estação sem pagar a passagem. Durante a abordagem, ele demonstrou muita pressa e nervosismo no momento na conferência dos dados de seu documento de identidade para aplicação da multa no valor de R$ 170.



Os guardas, então, fizeram uma consulta na Justiça e constataram que havia um mandado de prisão preventiva em aberto contra ele pelo juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca de Petrópolis, por tráfico de drogas, associação para a produção e tráfico, entre outros delitos.



Após a confirmação, os agentes deram voz prisão ao acusado e o conduziram para a 16ª DP (Barra da Tijuca), onde a ocorrência foi registrada e ele ficou detido.



No dia 28 de dezembro, outra equipe prendeu um homem de 38 anos armado com um revólver calibre 38, carregado e com a numeração raspada na estação do BRT da Taquara, na Zona Oeste. A prisão aconteceu também após flagrante de calote e o homem tentou fugir, mas foi alcançado, detido e conduzido para a 32ª DP (Taquara), onde o caso foi registrado.