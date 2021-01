Guardas municipais encontraram tartaruga marinha morta na Praia de São Conrado Divulgação

Por O Dia

Rio - Guardas municipais do SubGrupamento de Operações Náuticas (SGON) encontraram na tarde de sábado uma tartaruga marinha morta na Praia de São Conrado, na Zona Sul do Rio.

Os agentes atuavam em apoio à população, auxiliando na travessia de pedestres devido aos bolsões d'água que se formaram na via por causa da chuva, quando avistaram na areia o animal da espécie careta cabeçuda, sem vida, com peso de aproximadamente 50 quilos.

A equipe fez contato com representantes do projeto Iurukuá, de educação ambiental e de conservação de tartarugas marinhas, mas, como o animal estava sem vida, foi orientada a retirada pela Comlurb, que foi acionada em seguida para fazer o resgate do animal.