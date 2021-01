Detran-RJ tem novidades a partir de janeiro Divulgação/ Alexandre Simonini

Por O Dia

Publicado 03/01/2021 13:50 | Atualizado 03/01/2021 16:22

A partir de janeiro de 2021, o Certificado de Registro do Veículo (CRV) do Detran-RJ passará a ser somente digital, assim como o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos (CRLV). Ambos poderão ser baixados no aplicativo Carteira Digital de Trânsito. A nova determinação é do Conselho Nacional de Trânsito (Contran).

O CRV, também conhecido como documento de compra e venda ou DUT-recibo, passará a se chamar ATPV-e (Autorização para Transferência de Propriedade do Veículo em meio digital). A determinação vale para novas transferências de propriedade de veículos registradas a partir desta segunda-feira (4).



Entretanto, os CRVs em papel já emitidos e que estão em poder dos proprietários, continuarão valendo. E só serão substituídos pelo documento digital quando o veículo passar por alguma alteração de característica, mudança de estado ou município, ou quando for realizada nova transação de compra e venda, ou também se o documento em papel for perdido.



Também haverá mudança no procedimento para a emissão do novo documento de transferência de propriedade (ATPV-e): será a declaração que comprador e vendedor terão que fazer no Detran, informando sobre a intenção de venda do veículo. Nesse momento, o Detran emitirá o ATPV digital ou ATPV-e.



Esse passo deverá ser feito antes da efetivação da negociação. Não será cobrado Duda pelo procedimento, que poderá ser agendado pelos telefones 3460-4040, 3460-4041 e 3460-4042, ou pelo site do departamento www.detran.rj.gov.br.



Após essa etapa, vendedor e comprador registrarão, respectivamente, a Comunicação de Venda e a Transferência de Propriedade. A Comunicação de Venda pode ser feita no Detran ou nos cartórios. Já a Transferência de Propriedade deve ser feita somente no Detran. Para ambos os serviços é necessário efetuar o pagamento do Duda.



Quando emitir o documento

Com a novidade implantada, CRLV e o antigo CRV, na prática, passarão a ser um documento único e deverá ser emitido sempre que houver uma das situações abaixo:

- registro do veículo;

- licenciamento anual do veículo;

- transferência de propriedade;

- mudança de município ou de residência do proprietário;

- alteração de característica do veículo;

- mudança de categoria;

- emissão de segunda via do documento;

- remarcação de chassi;

- necessidade de emissão de novo CRV por algum outro motivo.



No caso do licenciamento anual de 2021, o Detran do Rio não exigirá que seja feita a ATPV-e de quem tiver emitido o CRV até 2020. Dessa forma, os proprietários dos veículos poderão baixar o CRLV digital no aplicativo Carteira Digital de Trânsito, logo após a quitação da taxa referente ao Licenciamento Anual, uma vez que a Superintendência de Seguros Privados suspendeu a cobrança do seguro DPVAT em 2021.



Veja o passo a passo do procedimento:

1) Vendedor e comprador agendam e vão ao Detran comunicar a Intenção de Venda;

2) Se a venda se efetivar: o vendedor faz a comunicação de Venda e o comprador realiza a Transferência de Propriedade;



3) Se a venda não for efetivada: o vendedor informa no Detran a não concretização da venda.