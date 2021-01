Bolsão d'água na Avenida Ministro Ivan Lins, na Barra da Tijuca Divulgação/COR

Rio - Depois do forte temporal que atingiu o Rio durante este sábado (2) e provocou a formação de diversos pontos de alagamento e bolsões d´água nas principais vias, o Centro de Operações da Prefeitura (COR) informou, no início da tarde deste domingo (3), que a cidade retornou ao estágio de mobilização, às 13h50, devido à redução dos acumulados de chuva. O município estava, desde às 10h50 de ontem, em estágio de atenção.

De acordo com o Sistema Alerta Rio, que prevê as condições climáticas e verifica a ocorrência de precipitações intensas, não há registro de chuvas e núcleos de chuva sobre a capital fluminense neste momento, diferentemente do que ocorreu no sábado, quando grandes volumes de água avançaram por bairros da Zona Norte, como Madureira e Anchieta, e Zona Oeste, como Jacarepaguá e Barra da Tijuca.

Previsão para as próximas horas

Apesar de não haver risco de temporal para o restante do dia, as autoridades municipais reforçam que é importante ter precaução e evitar grandes deslocamentos. Isso porque a previsão para as próximas horas é de que haja ocorrência de chuva fraca a moderada em pontos isolados da cidade do Rio, podendo agravar alagamentos e bolsões d´água ainda não escoados.

Sábado caótico no Rio

A chuva deste sábado teve início por volta das 8h, em Santa Teresa, na região central da capital, mas com pouco volume de água. Duas horas depois, devido ao registro acima de 5mm em 15 minutos no Jardim Botânico (15,6mm), Sepetiba (9,4mm) e Grota Funda (16,8), o município entrou em estágio de atenção.

A situação ficou tão crítica que o BRT precisou interromper suas atividades, em função da formação de poças e bolsões na via. A empresa emitiu uma nota, afirmando que decidiu fechar o corredor Transcarioca, na altura de Campinho. Do Galeão até Madureira/Manaceia, os serviços continuaram funcionando, mas com intervalos irregulares. E no corredor Transoeste, o trecho entre Pingo d’Água e Santa Cruz ficou fora de operação.

Por conta do elevado índice pluviométrico durante a manhã de ontem, cerca de 21 sirenes precisaram ser acionadas em nove comunidades do Rio, a fim de alertar a população para os perigos de deslizamento. Os locais que tiveram os alertas sonoros ligados foram: Rocinha, Chácara do Céu, Barão, Juramento, Morro do Céu, Pretos Forros, Parque Silva Vale, Rua Brício de Moraes e Ouro Preto.