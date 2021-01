Vice-prefeito usou as redes sociais para se despedir do pai Facebook / Reprodução

Rio - O vice-prefeito do Rio de Janeiro, Nilton Caldeira (PL), lamentou, na noite desta terça-feira (5), a morte de seu pai Nilton Caldeira da Fonseca. Nas redes sociais, o político pediu para que as pessoas orassem para que "Deus o receba em sua infinita glória e dê o merecido descanso".

Além disso, Caldeira informou que o pai teve uma vida muito feliz.

Confira na íntegra:

"Queridos amigos, é com muita tristeza que dou a notícia do falecimento do meu pai: Nilton Caldeira da Fonseca. Sua vida foi uma bênção a todos que conviveram com ele e teve uma vida muito feliz.

Peço, de coração, que vocês possam orar para que Deus o receba em sua infinita glória e dê o merecido descanso. Contamos com a oração de vocês às 12h do dia 06/01, quando daremos nosso adeus final, em família".

A causa da morte e a data e local de enterro de Nilton não foram divulgados.