Publicado 06/01/2021 14:49

Rio - Agentes do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), em operação policial na Via Lagos (RJ-124), na altura de Rio Bonito, apreenderam farta quantidade de drogas dentro do tanque de combustível de um veículo no começo da tarde desta quarta-feira (6). O motorista do carro, um GM Prisma, foi preso em flagrante e responderá pela crime de tráfico de drogas. O nome dele não foi divulgado.

De acordo com informações do BPRv, os agentes abordaram um veículo e, suspeitando das circunstâncias e do nervosismo do seu condutor realizaram uma busca minuciosa em seu interior. Os policiais encontraram farta quantidade de drogas, a ser contabilizada, no tanque de combustível do carro, que tinham como origem a comunidade Nova Holanda, no Complexo da Maré, e destino final seria a cidade de Búzios, na Região dos Lagos.

O comandante do BPRv, coronel Marco Andrade, revelou que ações como essa estão sendo intensificadas e ganharão um incremento ainda maior, visando o aumento do fluxo de veículos no verão para a Região dos Lagos.