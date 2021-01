A dupla foi encaminhada para a13ªDP (Ipanema) Google / Reprodução

Rio - Policiais da 13ª DP (Ipanema) prenderam em flagrante, em um hotel em Copacabana, na Zona Sul, nesta segunda-feira, um turista americano, identificado como Jason Roy Hutchinson e uma mulher brasileira, que não teve a identidade revelada, suspeitos de manter relações sexuais com uma menina de 14 anos. De acordo com as primeiras informações, a mulher presa é mãe da vítima.

Segundo agentes, os policiais foram até o local a partir de uma informação relatando que um homem estava com uma adolescente em um hotel. Ao chegarem no hotel, por meio de imagens de câmeras de segurança, foi possível ver que Jason estava beijando e agarrando a menor. Ao se dirigirem ao quarto em que o turista americano estava, os policiais entraram e flagraram ele e a garota. A mãe da menina estava hospedada no quarto ao lado.

Durante as investigações, a polícia descobriu que a vítima, sua mãe e seu irmão de 2 anos, vieram do estado de São Paulo com todos os custos bancados pelo abusador para o encontro sexual. Eles não tinham dinheiro para ficar no Rio de Janeiro e nem condição de permanecerem no hotel.

As investigações indicam ainda que essa não foi a primeira vez que a mãe submeteu a filha à prostituição e que o turista americano veio ao Brasil exclusivamente para ter relações com a menor. O criminoso confessou que praticou ato sexual com a adolescente no hotel e sabia que a mãe dela estava hospedada em um quarto ao lado, além de saber que a vítima era menor de idade.

O turista americano e a mãe das adolescente responderão pelos crimes de favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual de adolescente.