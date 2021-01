Hospital de Campanha do Riocentro Marcos de Paula/Prefeitura do Rio

Por O Dia

Publicado 06/01/2021 21:27

Rio - A Prefeitura do Rio de Janeiro fechou, nesta quarta-feira, o Hospital de Campanha do Riocentro, na Zona Oeste da cidade. O fechamento, que seria gradual, aconteceu no mesmo dia em que a fila de espera por uma vaga de internação na rede municipal chegou em 164 pessoas. Atualmente, 416 leitos estão sem funcionar por falta de profissionais e problemas estruturais.

Na última quinta-feira (31), o Hospital de Campanha do Riocentro tinha 70 pessoas internadas. Nesta quarta-feira, o estado registrou 448.089 casos confirmados de coronavírus e 26.068 óbitos pela doença. Nas últimas 24h, foram contabilizados 4.482 novos casos e 231 mortes.

De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, no estado, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para a covid-19 é de 73.6%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 59.6%.