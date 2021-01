Hospital Municipal Rocha Faria Cléber Mendes / Agência O DIA

Rio - A Prefeitura do Rio publicou no Diário Oficial desta quarta-feira processos seletivos para a escolha de Organizações Sociais (OSs) que vão assumir as unidade básicas de saúde no município. No entanto, medida diverge de um dos compromissos firmados pela atual gestão – que era fortalecer a empresa pública de saúde municipal, a RioSaúde, e diminuir a atuação das Organizações Sociais.

Atualmente, a RioSaúde é responsável por administrar 170 unidades de saúde, incluindo o Hospital Ronaldo Gazolla, referência para o tratamento da covid-19, e o Hospital Rocha Faria, na Zona Oeste.

Procurada, a Secretaria Municipal de Saúde informou que a antiga gestão do município passou diversos contratos para a RioSaúde no último ano sem planejamento orçamentário, resultando na não administração adequada das unidades. Confira a nota na íntegra:

"A gestão Crivella passou inúmeros contratos para a RioSaúde no último ano, sem planejamento orçamentário e sem que a empresa pública tivesse tido condições de se estruturar para receber as novas atribuições. A RioSaúde foi atropelada por esses novos contratos e o resultado disso foi que a empresa não deu conta de administrar adequadamente as unidades. Já havia um sucateamento pelo subfinanciamento e má gestão anterior e a situação só piorou.



A nova gestão diminuirá neste momento a sobrecarga da RioSaúde para poder reestruturá-la, dando assim condições à empresa pública para desempenhar seu importante papel como braço operacional da Secretaria Municipal de Saúde. Hoje, nas condições atuais, infelizmente a RioSaúde não tem capacidade de administrar os seus contratos".

Fechamento UPA de Manguinhos

Nesta quarta-feira, a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Manguinhos, na Zona Norte do Rio, amanheceu fechada. A unidade funcionava 24h e atendia moradores de toda região, como Jacarezinho e também da Baixada Fluminense.



Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde informou que a unidade ficará fechada até a finalização do processe de seleção de instituição para administrá-la. Confira a nota na íntegra:

"O contrato da UPA Manguinhos encerrou em 30/11/2020 e a administração Marcello Crivella não elaborou novo contrato. Por esse motivo, a UPA Manguinhos ficará temporariamente fechada até a finalização do processo de seleção de instituição para administrá-la. A expectativa é que a reabertura aconteça no próximo mês".