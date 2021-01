Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo Divulgação

Rio - Três suspeitos morreram e um policial militar ficou ferido durante uma abordagem policial que terminou com tiroteio em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, nesta quarta-feira (6).



De acordo com a PM, homens armados que estavam em um carro roubado tentavam sair de uma comunidade no bairro Boaçu e bateram de frente com uma viatura do 7º BPM.



Na tentativa de abordagem, os bandidos efetuaram disparos contra os policiais que revidaram.



Todos os feridos foram socorridos e levados para o Hospital Estadual Alberto Torres, no bairro Colubandê. O PM foi baleado no ombro. Ele foi atendido e liberado. Já os suspeitos não resistiram.



Em nota a PM disse que duas armas foram apreendidas, além de drogas.