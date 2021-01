Renato Cozzolino Divulgação

Por O Dia

Publicado 07/01/2021 09:51

Rio - O prefeito de Magé, Renato Cozzolino (PP), nomeou sete familiares para trabalharem na sua gestão, em menos de uma semana. Renato faz parte da tradicional família que atua no município da Baixada Fluminense. O Ministério Público, do Rio de Janeiro (MPRJ), por meio da 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Magé, abriu um inquérito civil para apurar uma possível prática de nepotismo pelo prefeito.

Os parentes nomeados são:

1. Lara Adario Torres - noiva do prefeito e secretária Assistência Social e Direitos Humanos

2. Jamille Cozzolino - irmã do prefeito, vice-prefeita do município e secretária de Educação e Cultura

3. Mauro Raphael Cozzolino Nascimento – primo do prefeito e secretário de Fazenda

4. Fernando José Assunpção Cozzolino - Primo do prefeito e secretário de Trabalho, Emprego, Habitação e Geração de Renda

5. Vinicius Cozzolino Abrahão – primo do governo e secretário de governo

6. Samyr Harb - tio do prefeito e secretário de Infraestrutura

7. Felipe Menezes de Souza – cunhado do prefeito e secretário de Esporte, Turismo, Lazer e Terceira Idade

Procurada pelo DIA, a prefeitura afirmou, em nota, afirmou que Renato Cozzolino "adotou importantes medidas de austeridade ao assumir o município e constatar a situação administrativa da Prefeitura de Magé que entrou 2021 devendo o 13º aos servidores". Por conta disso, as secretarias serão reduzidas de 22 para 16 e "ocupadas por secretários escolhidos pela experiência, formação técnica e confiança. A Prefeitura de Magé esclarece que as nomeações com vínculo de parentesco não são ilegais".



Na nota também foram informadas as experiências e formações técnicas dos nomeados. "Temos a secretária Lara Torres que atuou por três anos na Secretaria Estadual de Assistência Social e Direitos Humanos, mesma área onde atuará pelo município. O secretário Fernando Assumpção já tem mais de 30 anos de carreira como servidor público com sólidos conhecimentos para comandar a pasta de Trabalho e Renda".



"Mauro Raphael Cozzolino foi diretor de Administração e Finanças da Secretaria de Estado da Baixada e Região Metropolitana e já ocupou a pasta da Fazenda. Samyr Harb, da Infraestrutura, foi gerente administrativo da Secretaria Estadual de Turismo e também coordenador da Secretaria de Estado de Trabalho e Renda", reforçaram.



"A vice-prefeita Jamille Cozzolino além da formação em Pedagogia, tem experiência reconhecida em gestão escolar, assim como o advogado Vinicius Cozzolino Abrahão, que é pós-graduado em Direito Eleitoral (IDP), também tem pós em Direito do Estado e da Regulação, e mestrando em Direito Público pela UERJ. O secretário de Esporte, Felipe Menezes, está ligado aos movimentos culturais e tem experiência na diretoria de diversos times de futebol da cidade", afirmaram em nota.

