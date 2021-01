Rio de Janeiro

Soro anti-Covid a partir do plasma de cavalos deve ser testado em humanos

Trabalho do Instituto Vital Brazil com a UFRJ e a Fiocruz prevê duas fases para avaliar a segurança e a eficácia do soro, que pode ser implementado já no segundo semestre

Publicado 29/01/2021 14:24 | Atualizado há 1 hora