Rio - O secretário municipal de Educação, Renan Ferreirinha, esteve na manhã desta sexta-feira (29) na Escola Municipal Pereira Passos, no Rio Comprido, para apresentar os protocolos sanitários para a volta às aulas, marcadas para começar a partir do dia 24 de fevereiro. Antes, no dia 8, as aulas retornam ainda em regime remoto. O calendário das turmas foi escalonado (confira no fim da matéria).

As escolas deverão respeitar os protocolos sanitários. Entre eles, o distanciamento das carteiras, o uso obrigatório de máscaras por parte dos alunos (exceto para crianças de até três anos) e a abertura das janelas das salas, sempre que possível. As refeições deverão ser feitas dentro das próprias salas, para evitar aglomeração. Bebedouros tradicionais não deverão ser usados - apenas os que enchem copos e garrafas -, e as escolas terão disponíveis totens com álcool em gel.

"A prefeitura do Rio vai usar um protocolo sanitário rigoroso para que pais, alunos e profissionais da Educação tenham segurança nessa retomada das aulas. O protocolo está validado pelo Comitê Especial de Enfrentamento à Covid-19, um grupo de cientistas e especialistas em Saúde que entendem muito do assunto. Estamos trabalhando para, além de um protocolo sanitário seguro, oferecer acolhimento e uma educação de qualidade para nossas crianças e jovens. Ninguém deve ficar para trás", comentou o secretário de Educação.

Confira o calendário de volta às aulas

A volta às aulas terá duas etapas. A primeira, no dia 8 de fevereiro, será apenas remota, com materiais disponibilizados pela Internet. No dia 24, as turmas retornam presencialmente, com o seguinte cronograma:

Dia 24/2, voltam parcialmente alunos da pré-escola 1º e 2º ano do Ensino Fundamental. Duas a três semanas depois, os alunos de creches, do 3º ao 6º ano e do 9º ano. Duas a três semanas depois, já em abril, outros alunos das creches, além de alunos do 6º ano, do 8º ano, da Educação de Jovens e Adultos e das Classes Especiais.

Para evitar aglomeração, a quantidade de alunos nas unidades estará condicionada às condições epidemiológicas de cada Região Administrativa da cidade. Se a situação estiver moderada (bandeira amarela), as unidades escolares poderão receber 75% de seus alunos. Se estiver alta (bandeira laranja), 50%. E muito alta (bandeira vermelha), 30% da capacidade.

Secretaria lança aplicativo educacional e planeja 1 gb de Internet para 641 mil alunos

A partir do dia 8 de fevereiro, os alunos da rede municipal terão acesso às tarefas e materiais didáticos a partir do aplicativo RioEduca, que será gratuito para baixar. Os livros didáticos também terão tarefas vinculadas ao RioEduca. A MultiRio, emissora da prefeitura que disponibiliza conteúdos na televisão aberta - canal 7.2 -, também faz parte do programa.

Para que os alunos tenham acesso ao aplicativo, a secretaria de Educação negocia com as quatro operadoras de telefonia móvel - Claro, Oi, Tim e Vivo - uma espécie de 'patrocínio'. Os matriculados terão pacote de dados de 1gb por mês para ter acesso exclusivamente ao conteúdo das aulas - a secretaria estuda técnicas para que esses dados não funcionem para redes sociais e sites comuns. Cerca de 641 mil alunos e 39 mil professores deverão ter o pacote.