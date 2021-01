Suspeito de chefiar a Favela Para Padro é baleado em confronto com a PM Divulgação

Publicado 31/01/2021 14:51 | Atualizado 31/01/2021 15:08

Rio - PMs do 41º BPM (Irajá) balearam, na madrugada deste domingo (31), um homem apontado como chefe do tráfico de drogas na comunidade Para Pedro, no bairro Colégio, na Zona Norte do Rio. O criminoso, identificado como 'Jô' ou 'Du Mal', estava acompanhando de outros dois comparsas que acabaram presos. Com o trio a polícia apreendeu um fuzil calibre 5.56 e duas pistolas.

O traficante e seus comparsas estavam em um carro roubado e trafegavam pela Avenida Pastor Martin Luther King Júnior, quando foram surpreendidos por uma patrulha que estava na região.

Na tentativa de fugir do cerco policial, ele iniciaram um confronto. Após os tiros, o trio recebeu voz de prisão.

O criminoso baleado foi socorrido e levado para o Hospital Estadual Carlos Chagas (HECG), em Marechal Hermes. Não há informações sobre o estado de saúde dele.

Jô, segundo a polícia, é uma das lideranças no Complexo de Acari. Ele teria assumido o controle da venda de drogas na Favela Para Pedro após a prisão da antiga liderança da comunidade.