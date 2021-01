PRF recupera carga roubada de quase R$ 1 milhão na BR-040 Divulgação/ PRF

Rio - Duas pessoas foram presas após um assalto a um caminhão com carga avaliada em quase R$ 1 milhão, neste sábado (30), por volta das 15h, na Rodovia Washington Luiz, próximo ao km 98. Policiais Rodoviários Federais estavam em patrulhamento, quando foram acionados pela central de rádio da polícia, informando que, naquele momento, ocorria arrastão na BR-040. Ao chegarem na localidade indicada pela central, os policiais identificaram as vítimas do assalto, que informaram sobre o roubo.

Um dos celulares levados por criminosos possuía um sistema de rastreamento ativado. A equipe, então, conseguiu verificar que os bandidos estavam próximos a refinaria de Duque de Caxias, conhecida como REDUC, e iniciou o deslocamento pela rodovia a fim de encontrar os assaltantes. Já próximo ao município de Campos Elíseos, o caminhão de cor azul roubado, seguido do veículo usado pelos criminosos, um carro modelo Sedan na cor vermelha, foram localizados. Estes veículos condiziam com as mesmas descrições passadas pelas vítimas.



Os policiais conseguiram abordar os veículos e prenderam dois assaltantes. Com eles, foram encontrados um revólver calibre 38, com uma munição intacta e dois estojos deflagrados. Os criminosos confessaram o assalto e informaram que estavam em um grupo com três criminosos, mas que um deles conseguiu fugir do cerco policial. O nome dos presos não foi divulgado.



No interior do caminhão foi encontrado a carga de eletroeletrônicos, que totalizava o valor de quase R$ 1 milhão, segundo o documento fiscal da transportadora. O caso foi encaminhado a 60ª DP (Duque de Caxias).